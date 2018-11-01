2018-11-01T00:21:20+03:00
Политика

Порошенко: Бесплатный газ бывает только в мышеловке или в Москве

Глава Украины заявил, что страна больше не станет "сдавать суверенитет” России
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Дешевый газ для Украины есть только в России. Это признал президент республики Петр Порошенко на встрече с местными и иностранными бизнесменами.

Однако, по мнению главы государства, низкие цены на топливо - это ловушка для украинской независимости.

“Бесплатный сыр - только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам”, - заявил он.

Порошенко также отметил, что с приближением выборов президента в стране будет появлться все больше политиков с популистскими лозунгами, которые будут обещать все, что угодно, ради победы. Он призвал украинцев не допустить популистов к власти.

"Мы должны четко понимать – на нас надвигается тайфун оголтелого популизма... И мы совместными усилиями остановить наступление популистов. Не допустить популистов к власти, потому что государство и народ за это заплатят большую цену”, - цитирует главу Украины его пресс-служба на сайте президента.

По его словам, обещания ипотеки под три процента, газа по цене в разы ниже рыночной, “и тому подобное – это тоже самое, что мое неосторожное обещание закончить войну за несколько недель”. Порошенко напомнил, что извинился за него “чтобы снять груз с души”, и чтобы его история “стала уроком для всех политиков”.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 октября, правительство Украины приняло решение повысить цены на газ для населения на 23,5% в соответствии с договоренностями с Международным валютным фондом.

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