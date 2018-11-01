2018-11-01T12:29:28+03:00
Политика

Замглавы МИД России заявил, что политика НАТО в адрес РФ препятствует нормальному сотрудничеству

Дипломат уверен, что переговоры возможны в случае, если стороны не будут рассматривать друг в друге противника
Сакина НУРИЕВА
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Замглавы МИД РФ Александр ГрушкоЗамглавы МИД РФ Александр ГрушкоФото: REUTERS
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Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что политика сдерживания, направленная НАТО в сторону России, затрудняют нормальное сотрудничество сторон.

Об этом он заявил в кулуарах встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

Политик заметил, что альянс проводит такую же политику сдерживания к РФ, которая применялась по отношению к СССР в 1949 году. В связи с этим, отметил Грушко, "никакого нормального сотрудничества" между сторонами быть не может.

"Сотрудничать можно, когда стороны не рассматривают друг друга как противников, а исходят из того, что существуют объективные сферы общих интересов", - заявил дипломат.

Отметим, в 2014 году НАТО практически заморозил политический диалог с Москвой. До этого несколько раз в месяц проводились посольские заседания Совета РФ - НАТО по широкому спектору вопросов.

В текущем году подобные заседания проводились дважды, последнее состоялось 31 октября. Представителем от РФ выступил заместитель постоянного представителя при альянсе Юрий Горлач.

Ранее, как сообщал kp.ru, генеральный секретарь альянса Йенс Столтеберг заявил, что НАТО готова продолжать дальнейший диалог с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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