2018-10-31T22:39:56+03:00
В мире

Столтенберг: НАТО готова к дальнейшему диалогу с Россией по ДРСМД

Ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стала одной из главных тем Совета Россия-НАТО на уровне послов
Денис СУХОВ
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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НАТО готова продолжать дальнейший диалог с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но при этом сделает все необходимое для обеспечения евроатлантической безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтеберг на Совете Россия-НАТО, фрагменты его выступления распространила пресс-служба НАТО.

«Хотя мы остаемся готовы продолжать диалог с Россией по ДРСМД, но мы также готовы принять эффективные меры, чтобы обеспечить безопасность в Евроатлантическом регионе», - подчеркнул Столтенберг.

Исходя из его слов, основные опасения государств альянса связаны с новейшей российской ракетой 9М729, также именуемой в НАТО как SSC-8. По мнению США и их союзников, данная система разрабатывается и испытывается в нарушение ДРСМД.

«НАТО неоднократно призывала Россию ответить на эту озабоченность в содержательном и транспарентном ключе и активно включиться в диалог с США. Мы сожалеем, что Россия не услышала наши призывы, что усиливает наши опасения, что системы 9M729 весьма вероятно представляют серьезный риск для евроатлантической безопасности», - отметил Столтенберг.

Также генсек НАТО вновь повторил утверждения о том, что США в полной мере исполняют свои обязательства в рамках договора.

Встреча Совета Россия-НАТО в среду стала вторым мероприятием такого рода с начала этого года. В ходе саммита обсуждались пути снижения военной напряженности между Россией и НАТО и предотвращения опасных инцидентов, а также другие актуальные вопросы международной безопасности.

Напомним, ДРСМД был подписан между США и СССР в 1987 году, в соответствии с соглашением под сокращение попали целые классы ракет малой (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности.

В последние годы Москва и Вашингтон неоднократно выдвигали взаимные обвинения в нарушении ДРСМД. Ранее, 20 октября, американский лидер Дональд Трамп объявил, что США выходят из договора. При этом он допустил заключение нового соглашения с Россией и Китаем, если последние предоставят соответствующие гарантии.

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