Мамаеву разрешили звонить жене и отцу из СИЗО

1 Нояб. 16:34 2018-11-01T18:49:45+03:00

А вот с коллегами футболист может общаться только по электронной почте

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В четверг, 1 ноября, появилась информация о том, что полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву, который был заключен под стражу после двух драк в Москве, разрешили звонить из СИЗО отцу и жене. При этом, как уточнил адвокат спортсмена Игорь Бушманов, его клиент использует стандартный общий телефон и общается только под наблюдением администрации следственного изолятора.

Кроме того, по словам юриста, его подзащитный также может видеться со своими близкими родственниками. А вот коллеги футболиста не могут его навестить, зато они могут писать ему электронные письма. «Иные лица не являются близкими родственниками. Никто им такого разрешения не даст, соответственно, и посетить Мамаева они не могут», - сказал Бушманов изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице.

В результате 11 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца - до 8 декабря. А 18 октября обоим спортсменам предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.