Кокорину и Мамаеву предъявили обвинение в хулиганстве и побоях

18 Окт. 19:31 2018-10-18T19:31:28+03:00

Футболистам вменяются два эпизода побоев и один эпизод хулиганства

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Нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину, полузащитнику ФК "Краснодар" Павлу Мамаеву и их соучастникам Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.

"Предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ "Побои" и ст. 213 УК РФ "Хулиганство" братьям Кириллу и Александру Кокориным, Павлу Мамаеву и их четвертому соучастнику", - сообщил глава пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

Он отметил, что ранее в четверг, 18 октября, в ГСУ передали еще одно уголовное делопо статье "Побои", которое было возбуждено по факту драки с другим потерпевшим в кафе на Большой Никитско.

Таким образом, футболистам вменяются два эпизода побоев и один эпизод хулиганства, передает "Интерфакс".

Напомним, Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы 8 октября. В одной из них пострадал водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой. Пострадавшими в потасовке в кафе на Большой Никитской улице стали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. 11 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов и младшего брата Кокорина до 8 декабря.