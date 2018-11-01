Московское метро сообщило о сбое в работе «Тройки»

1 Нояб. 16:59 2018-11-01T17:00:26+03:00

С начала года пассажиры приобрели 2,5 миллионов карт «Тройка" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Пассажиры временно не смогут пополнить карту «Тройка» в приложении «Метро Москвы». Об этом сообщает Twitter метрополитена. Провайдер уже ведет работы по восстановлению сервиса. О восстановлении функции оплаты в приложении, метрополитен сразу сообщит.

На данный момент карта «Тройка» самый популярный и удобный способ оплаты проезда в московском транспорте. Ей пассажиры могут оплачивать проезд на наземном транспорте, метро, электричке, а также велопрокат и «Аэроэкспресс».

Напомним, карту "Тройка" можно пополнить в кассах и билетных автоматах московского метро, кассах «Аэроэкспресс», салонах связи «Евросеть» и «Связной». В метро пассажиры также могут приобрести брелоки, браслеты и кольца с функцией карты «Тройка».

С начала года пассажиры приобрели 2,5 миллионов карт «Тройка". Это на 17% больше, чем в прошлом году.