Захарова обвинила США в попытке скрыть нарушения Договора о РСМД

1 Нояб. 17:27 2018-11-01T17:28:12+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как заметила дипломат, США, объявившие ранее о намерении выйти из соглашения, ведут массированную пропагандистскую кампанию в отношении нашей страны, пытаясь снять с себя ответственность за невыполнение договора. При этом Захарова назвала эти попытки Вашингтона переложить на Россию ответственность абсолютно неприемлемыми.

«Разрушая Договор о РСМД, США ведут массированную пропагандистскую кампанию, стараясь выставить дело так, будто бы этот шаг спровоцирован нарушениями со стороны России. Такая постановка вопроса совершенно не соответствует действительности», - подчеркнула представитель министерства иностранных дел РФ.

Также Мария Захарова отметила, что все претензии Вашингтона «остаются голословными и носят явно провокационный характер».

Кроме того, дипломат обратила внимание на то, что ситуация вокруг Договора о РСМД касается не только РФ и США. В связи с этим она призвала всех членов мирового сообщества «адресовать Вашингтону недвусмысленный призыв об опасности анонсированных планов» по выходу из соглашения, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД. Такие планы американский лидер объяснил тем, что Россия якобы нарушает соглашение, подписанное в декабре 1987 года и вступившее в силу 1 июня 1988 года.