Матч Спартак - Анжи: Гапон и Чайковский появятся в стартовом составе гостей
Махачкалинский "Анжи" официально огласил стартовый состав команды на игру 1/8 финала Кубка России против столичного "Спартака". На этот поединок дагестанцы выставили всех доступных игроков в обойме. Дюпин - в воротах, Гапон - в защите, Чайковский - ближе к атаке. На острие у дагестанцев выдвинут венесуэлец Андрес Понсе.
Стартовый состав: Дюпин, Гиголаев, Гапон, Удалый, Чансельор, Савичев, Рабиу, Чайковский, Глебов, Кулик, Понсе.
Запасные: Будаков, Сугробов, Калошин, Хамдамов, Ондуа, Кацаев, Маркелов, Мохаммад.
В этом сезоне "Спартак" и "Анжи" уже играли в матче чемпионата России. И тогда москвичи выиграли с минимальным счетом 1:0.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча на Кубок России Спартак - Анжи. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.