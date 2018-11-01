Матч Спартак - Анжи: Гапон и Чайковский появятся в стартовом составе гостей

1 Нояб. 19:05 2018-11-01T21:04:21+03:00

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Махачкалинский "Анжи" официально огласил стартовый состав команды на игру 1/8 финала Кубка России против столичного "Спартака". На этот поединок дагестанцы выставили всех доступных игроков в обойме. Дюпин - в воротах, Гапон - в защите, Чайковский - ближе к атаке. На острие у дагестанцев выдвинут венесуэлец Андрес Понсе.

Стартовый состав: Дюпин, Гиголаев, Гапон, Удалый, Чансельор, Савичев, Рабиу, Чайковский, Глебов, Кулик, Понсе.

Запасные: Будаков, Сугробов, Калошин, Хамдамов, Ондуа, Кацаев, Маркелов, Мохаммад.

В этом сезоне "Спартак" и "Анжи" уже играли в матче чемпионата России. И тогда москвичи выиграли с минимальным счетом 1:0.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча на Кубок России Спартак - Анжи. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.