В кубковой игре "Спартак" - "Анжи" капитаном москвичей будет Денис Глушаков

1 Нояб. 19:11 2018-11-01T21:04:29+03:00

Денис Глушаков - снова на поле в основном составе "Спартака"! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Футбольный клуб "Спартак" (Москва) огласил состав на игру 1/8 финала Кубка России. И во многом он - экспериментальный и слегка необычный.

Главная новость - капитаном клуба станет Денис Глушаков, опальный в последнее время игрок в команде. Он возвращается в состав после некоторого перерыва. Кроме того, в воротах у "Спартака" будет не молодой Максименко, а - Артем Ребров.

Стартовый состав: Ребров, Джикия, Кутепов, Мельгарехо, Рассказов, Тимофеев, Р.Еременко, Глушаков (капитан), Ломовицкий, Самедов, Ханни.

Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Комбаров, Ананидзе, Игнатов, Попов, Ташаев, Нимели.

В этом сезоне "Спартак" и "Анжи" уже играли в матче чемпионата России. И тогда москвичи выиграли с минимальным счетом 1:0.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча на Кубок России Спартак - Анжи. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.