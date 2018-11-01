2018-11-01T21:04:29+03:00
Спорт

В кубковой игре "Спартак" - "Анжи" капитаном москвичей будет Денис Глушаков

Полузащитник возвращается на поле после перерыва
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Денис Глушаков - снова на поле в основном составе "Спартака"!Денис Глушаков - снова на поле в основном составе "Спартака"!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Футбольный клуб "Спартак" (Москва) огласил состав на игру 1/8 финала Кубка России. И во многом он - экспериментальный и слегка необычный.

Главная новость - капитаном клуба станет Денис Глушаков, опальный в последнее время игрок в команде. Он возвращается в состав после некоторого перерыва. Кроме того, в воротах у "Спартака" будет не молодой Максименко, а - Артем Ребров.

Стартовый состав: Ребров, Джикия, Кутепов, Мельгарехо, Рассказов, Тимофеев, Р.Еременко, Глушаков (капитан), Ломовицкий, Самедов, Ханни.

Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Комбаров, Ананидзе, Игнатов, Попов, Ташаев, Нимели.

В этом сезоне "Спартак" и "Анжи" уже играли в матче чемпионата России. И тогда москвичи выиграли с минимальным счетом 1:0.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча на Кубок России Спартак - Анжи. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фильм «Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение в России
Генпрокурор Украины Луценко передал Порошенко прошение об отставке
Эдгар Запашный готовится к операции в Германии
Адвокат Цеповяза назвал фейком фотографии, где его клиент ест крабов в тюрьме
Москвичей предупредили о пробках из-за матча в Лужниках
Украинские депутаты в казачьих костюмах написали письмо Путину
Россия, Иордания и США обсудят ситуацию в лагере "Рукбан"
Вместе с Рыболовлевым задержали все бывшее судебное руководство Монако
Надежда Савченко намерена стать президентом Украины
В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество на 380 млн рублей у соучастника полковника Захарченко
В России стартует литературный конкурс «Царский кастинг»
Google заплатил правообладателям за ролики на YouTube больше 3 миллиардов долларов
У новейшего истребителя Су-57 разрушилось крыло во время эксперимента
ФСБ возбудила уголовное дело на врио главы Махачкалы
Английский словарь Collins назвал главное слово 2018 года
После пожаров РПЦ просит усилить охрану строящихся церквей
Порошенко разгневал соцсети, сравнив дешевый газ с сыром
В Люксембурге огромная крыса устроила погоню за котом
В Китае может появиться сервисный центр по ремонту систем ПВО С-400 «Триумф»
Суд в Москве арестовал банковские счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан
Лауреатом Гонкуровской премии стал писатель Николя Матьё
Российский вратарь спас команду, отбив шайбу головой
Путин считает, что нужно уходить от схем долевого строительства
Ректор МГУ предложил преподавать в школах церковнославянский язык