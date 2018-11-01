Главу украинского Vogue поймали на плагиате

1 Нояб. 20:06 2018-11-01T20:06:30+03:00

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Скандал с главным редактором украинской редакции модного журнала Vogue разгорелся после публикации о ней в соцсетях. Пользователи обнаружили в текстах Ольги Сушко заимствования из чужих материалов. Больше всего совпадений они нашли между вступительной речью Сушко и письмом шеф-редактора российского журнала Harper’s Bazaar Шахри Амирхановой десятилетней давности.

В качестве доказательства читатели приложили два снимка, где большая часть словесных конструкций действительно совпадает. Вскоре новость о плагиате из анонимных источников перекочевала в СМИ.

На обвинения в адрес Ольги отреагировала и сама Шахри Амирханова. Она заявила, что тронута таким вниманием со стороны Сушко.

«Я тронута, что эта девочка хранила мое письмо целых 12 лет и оно что-то для неё значило!) Я писала его в сложный момент в своей жизни и, кажется, у неё он тоже сейчас не лёгок. И она его неплохо отредактировала!», - написала Шахри.

После произошедшего девушка извинилась перед редакцией и читателями и объяснила, что просто доверила написание вступительного слова внештатному автору.

«Шахри Амирханова – талантливый журналист и большой профессионал своего дела. Приношу ей свои извинения и сожалею, что ее имя появилось в этой неприятной истории. Вот так случилось. Это моя ошибка. От ошибок никто не застрахован. Все мы делаем ошибки, о которых потом сожалеем. Это жизненный урок. И еще возможность подумать и стать мудрее. А в моем случае еще и понять, что слово редактора — не дежурная страничка, а способ прямого и личного разговора с читателем», — призналась Ольга.

Но на этом история не закончилась. Пользователи стали постепенно находить в статьях Сушко всё больше плагиата. Выяснилось, что она использовала материалы российских журналистов Геннадия Иозефавичуса, Марины Прохоровой, Валерия Панюшкина еще во время работы в «Коммерсант-Weekend».

Под натиском разгневанных читателей правообладатели Vogue решили сместить Сушко с поста главного редактора.

«Мы категорически против плагиата и начинаем внутреннее расследование, чтобы прояснить все обстоятельства и детали случившегося. На время расследования Ольга Сушко будет отстранена от должности главного редактора Vogue UA», — сказано в заявлении компании Condé Nast International и холдинга «Медиа Группа Украина».