Матч Спартак - Анжи 1 ноября: хозяева поля ведут 1:0 после первого тайма

1 Нояб. 20:51 2018-11-01T20:52:13+03:00

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" в четверг, 1 ноября, проходит матч 1/8 финала Кубка России. "Спартак" принимает махачкалинский "Анжи" и после стартовых 45 минут встречи - 1:0 в пользу москвичей.

На 20-й минуте единственный пока что гол в матче забиль Софьян Ханни. В поединке наступил 15-минутный перерыв. После него поединок будет возобновлен.

В этом сезоне "Спартак" и "Анжи" уже играли в матче чемпионата России. И тогда москвичи выиграли с минимальным счетом 1:0.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча на Кубок России Спартак - Анжи.