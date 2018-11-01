2018-11-01T20:52:13+03:00
Спорт

Матч Спартак - Анжи 1 ноября: хозяева поля ведут 1:0 после первого тайма

Единственный гол забил Софьян Ханни
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" выигрывает 1:0 у "Анжи" после первого тайма."Спартак" выигрывает 1:0 у "Анжи" после первого тайма.Фото: Евгений НЕСЫН
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" в четверг, 1 ноября, проходит матч 1/8 финала Кубка России. "Спартак" принимает махачкалинский "Анжи" и после стартовых 45 минут встречи - 1:0 в пользу москвичей.

На 20-й минуте единственный пока что гол в матче забиль Софьян Ханни. В поединке наступил 15-минутный перерыв. После него поединок будет возобновлен.

В этом сезоне "Спартак" и "Анжи" уже играли в матче чемпионата России. И тогда москвичи выиграли с минимальным счетом 1:0.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча на Кубок России Спартак - Анжи.

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