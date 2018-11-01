Москалькова направит запрос в СК Уфы по делу об изнасиловании в башкирской полиции

1 Нояб. 21:49 2018-11-01T21:49:06+03:00

Ранее стало известно, что трое коллег напали на девушку-дознавателя в ночь с 29 на 30 октября

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В четверг, 1 ноября, стало известно о намерении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой направить в уфимский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России (СКР) запрос по делу об изнасиловании в башкирской полиции.

«Татьяна Николаевна сейчас направляет запрос в СК Уфы», - сказал пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя девушка, работающая дознавателем, подверглась нападению со стороны трех своих коллег - высокопоставленных башкирских полицейских. По словам потерпевшей, ее изнасиловали прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. В настоящее время все подозреваемые задержаны и уволены. Кроме того, против них уже завели уголовное дело по части 2 статьи 131 и части 2 статьи 132 УК РФ.