2018-11-02T11:05:40+03:00
В мире

Bloomberg узнал о поручении Трампа разработать торговое соглашение с Китаем к саммиту G20

Американский лидер принял решение о сотрудничестве после телефонных переговоров с китайским коллегой
Сакина НУРИЕВА
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Президент США Дональд Трамп планирует заключить торговое соглашение с КНР и представить их лидеру Китая Си Цзиньпину к саммиту G20 в Аргентине, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Такое решение американский президент, вероятно, принял после разговора с китайским коллегой в четверг.

Ранее Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что в ходе разговора стороны обсудили торговые отношения.

В тот же день центральное телевидение Китая проинформировало, что лидер США выступил за налаживание конструктивного диалога с Пекином по торгово-экономической проблематике.

Как отмечает издание Bloomberg, что Трамп распорядился разработать торговое соглашение с КНР именно на фоне проведенных переговоров.

Ранее, как сообщал kp.ru, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил президенту США Дональду Трампу возобновить консультации по торговле.

"Экономические команды обеих стран должны интенсифицировать контакты, проводить консультации по вопросам, вызывающим озабоченность каждой из сторон, поспособствовать достижению решения торговых проблем, которое было бы приемлемо для обеих стран", - заявил Си Цзиньпин после переговоров.

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