Си Цзиньпин предложил Трампу возобновить консультации по торговле

1 Нояб. 20:31 2018-11-01T20:34:57+03:00

По мнению председателя КНР, торгово-экономические отношения Китая и США «взаимовыгодны по своей природе»

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В четверг, 1 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом. В частности, в ходе этого разговора китайский лидер заявил о необходимости найти приемлемое для Пекина и Вашингтона решение торговых противоречий, в связи с чем предложил главе Соединенных Штатов возобновить консультации по урегулированию торговых споров.

«Экономические команды обеих стран должны интенсифицировать контакты, проводить консультации по вопросам, вызывающим озабоченность каждой из сторон, поспособствовать достижению решения торговых проблем, которое было бы приемлемо для обеих стран», - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР.

Также китайский лидер подчеркнул, что торгово-экономические отношения Пекина и Вашингтона «взаимовыгодны по своей природе».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в мае появилась информация о том, что США и Китай провалили переговоры о прекращении торговой войны. Как отмечалось, тогда каждая сторона настаивала на выполнении своих жестких требований и не шла на уступки.