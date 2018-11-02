2018-11-02T11:44:14+03:00
Политика

Собянин уволил главу Савеловского района

Мэр Москвы подписал распоряжение о смещении с поста главы Савеловского района Евгения Щербачева
Алена Басавина
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Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу Савеловского районаМэр Москвы Сергей Собянин уволил главу Савеловского районаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Кадровое решение Сергей Собянин принял 2 ноября. Распоряжение об увольнении Евгения Щербачева появилось на портале московской мэрии.

В документе указано, что уйти с поста главы Савеловского района он решил по собственной инициативе.

«Освободить Щербачева Евгения Дмитриевича от исполнения обязанностей главы управы Савеловского района города Москвы и уволить с государственной службы города Москвы по собственной инициативе», - указано в распоряжении.

Отметим, что Евгений Щербачев возглавлял Савеловский район с 2013 года Москвы. В 2014 году за свою работу получил благодарность от мэра.

Накануне Сергей Собянин также произвел ряд кадровых перестановок. Новой главой управы Хорошевского района стал Сергей Бахров, главой управы Сокола – Алексей Борисенко, Восточного Дегунина – Александр Емельянов, Аэропорта – Юрий Сургаков, Левобережного – Юрий Фисенко, Войковского – Дмитрий Янишевский.

Еще Николай Катанов стал главой управы района Коптево, Сергей Любарский – Молжаниновского района, Сергей Перхун – Дмитровского района. Светлана Вахнина возглавила управу Красноселького района, Ольга Шовгеня – Хамовников.

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