Французский пассажирский самолет не пустили в небо над Россией

2 Нояб. 12:55 2018-11-02T14:44:26+03:00

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Самолет французской компании Аir France с пассажирами на борту не пустили для полета в воздушном пространстве над Россией. Лайнер, который направлялся во вьетнамский Хошимин, развернули, и ему пришлось вернуться в Париж.

Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на рассказ пассажирки этого самолета. Произошло это вечером 1 ноября.

- Через несколько часов полета капитан судна заявил, что борт не получилл разрешение на полет в воздушном пространстве России и самолет вынужден вернуться обратно в Париж. Все пассажиры были крайне удивлены. Никто с таким ранее не сталкивался, - приводят на радиостанции слова 28-летней пассажирки по имени Шарлотта.

Представители французской авиакомпании подтвердили факт возврата самолета в Париж.

Однако, конкретную причину не назвали. Предположили, что виной всему стала «компьютерная ошибка». Как уточнили на Europe 1 в практике капитана лайнера это тоже первый подобный инцидент такого рода, сообщает телеканал "360".