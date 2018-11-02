В NASA рассказали о потере космического аппарата

2 Нояб. 13:11 2018-11-02T13:11:35+03:00

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Космическое агентство NASA потеряло зонд Dawn в поясе астероидов. Как отметили сотрудники организации, аппарат не выходит на связь уже несколько дней.

По данным NASA, аппарат не вышел на плановую сессию связи в минувшую среду, 31 октября, и в четверг, 1 ноября. Основной причиной, которая могла помешать зонду выйти на связь, эксперты называют нехватку гидразина, который используется в качестве топлива для антенн.

«После устранения иных возможных причин потери связи руководители миссии пришли к выводу, что Dawn окончательно исчерпал запасы гидразина (топлива — прим. Ред.)», — приводит сообщение американского агентства телеканал «360».

В настоящее время зонд находится на орбите карликовой планеты Церера. Предполагается, что аппарат Dawn мог затеряться в поясе астороидов, окружающих этот небесный объект, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что техника NASA была запущена в космос в 2007 году. Тогда Dawn был отправлен с миссией исследовать астероид Веста и карликовую планету. Это оказалась первая миссия в истории изучения космоса, когда аппарат должен был изучить сразу несколько объектов.