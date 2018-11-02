2018-11-02T13:23:25+03:00
Политика

Песков с юмором отнесся к заявлениям Коломойского о санкционном списке

Представитель Кремля отметил, что список был сформирован российским правительством
Сакина НУРИЕВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с юмором отнесся к заявлениям украинского бизнесмена о санкционном спискеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с юмором отнесся к заявлениям украинского бизнесмена о санкционном спискеФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с юмором отнесся к заявлениям украинского бизнесмена Игоря Коломойского о санкционном списке.

Ранее Коломойский высказался, что не попал в список санкций РФ из-за того, что документ обговаривался с Кремлем.

Песков заверил журналистов, что отнесся "с юмором" к заявлениям украинского предпринимателя.

"Указ, в соответствии с которым был составлен список, был подписан президентом, но непосредственно список формировался в правительстве", - пояснил Песков и порекомендовал обратиться за комментариями в кабинет министров РФ.

Напомним, ранее, как сообщал kp.ru, Россия ввела экономические санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России".

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