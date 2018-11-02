2018-11-02T13:33:07+03:00
Политика

В Совфеде пригрозили ответить Украине за арест суда в Мариуполе

Олег Морозов назвал действия Киева противозаконными
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В порту Мариуполя арестовали продукцию Алчевского металлургического комбината. Фото: facebook.com/@LlutsenkoYuriВ порту Мариуполя арестовали продукцию Алчевского металлургического комбината. Фото: facebook.com/@LlutsenkoYuri
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Украина задержала в порту Мариуполя российский корабль, который с грузом следовал в Бельгию. Судно перевозило продукцию Алчевского металлургического комбината. Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал эти действия Киева ответом на санкции России, и пригрозил уголовной ответственностью все, кто причастен к перевозке.

Алчебский металлургический завод в феврале 2017 года завершил работу из-за транспортной блокады, введенной украинскими властями, однако перейдя под управление ЛНР завод смог возобновить производство.

В Совете Федерации РФ уже прокомментировали ситуацию. Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов заявил, что Россия обязательно ответит на выпад Украины.

«Незаконные действия не останутся без ответа. Обмен ударами будет продолжаться, они втягиваются в соперничество, в котором Киеву никогда не одержать верх.

Так было с судном «Норд»: когда его задержали, последовали действия России, от которых пищала Украина. Так будет и в этот раз», — приводит слова Морозова «Федеральное агентство новостей».

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