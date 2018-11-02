Университетский преподаватель и ее муж 4 года держали в рабстве выходца из Польши

2 Нояб. 16:15 2018-11-02T16:15:56+03:00

Польского раба заставляли спать на пластиковом шезлонге в сарае Фото: Британское управление по труду

Изменить размер текста: A A

Бывшего преподавателя с мужем в Великобритании задержали по подозрению в содержании невольника. В полицию обратился мужчина, которому удалось выбраться после заточения.

Шокирующая история состоятельной семьи из английского графства Гемпшер началась еще 4 года назад. Тогда 54-летняя преподаватель Саутгемптонского университета и ее муж решили заточить в своем доме стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов рабочего из Польши.

По данным британского Управления по труду, мужчину они поселили в неотапливаемом сарае без туалета. Спать невольнику пришлось на пластиковом шезлонге. Супруги заставляли мужчину выполнять работу по дому и саду. За хороший труд богатая семья давала ему объедки.

Только спустя года у поляка получилось сбежать. Мужчина рассказал обо всем медикам, которые вызвали полицейских.

На данный момент британская полиция выясняет все обстоятельства происшествия. В богатом поместье уже проведены обыски.