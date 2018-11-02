2018-11-02T16:15:56+03:00
В мире

Университетский преподаватель и ее муж 4 года держали в рабстве выходца из Польши

Полиция Великобритании расследует дело о супругах-рабовладельцах
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments16
Польского раба заставляли спать на пластиковом шезлонге в сарае Фото: Британское управление по трудуПольского раба заставляли спать на пластиковом шезлонге в сарае Фото: Британское управление по труду
Изменить размер текста:

Бывшего преподавателя с мужем в Великобритании задержали по подозрению в содержании невольника. В полицию обратился мужчина, которому удалось выбраться после заточения.

Шокирующая история состоятельной семьи из английского графства Гемпшер началась еще 4 года назад. Тогда 54-летняя преподаватель Саутгемптонского университета и ее муж решили заточить в своем доме стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов рабочего из Польши.

По данным британского Управления по труду, мужчину они поселили в неотапливаемом сарае без туалета. Спать невольнику пришлось на пластиковом шезлонге. Супруги заставляли мужчину выполнять работу по дому и саду. За хороший труд богатая семья давала ему объедки.

Только спустя года у поляка получилось сбежать. Мужчина рассказал обо всем медикам, которые вызвали полицейских.

На данный момент британская полиция выясняет все обстоятельства происшествия. В богатом поместье уже проведены обыски.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заключенным в колониях запретят пользоваться мобильной связью
Рада приняла законопроект, расширяющий контроль Киева над Черным морем
Лавров: Путин и Трамп обсудят те вопросы, которые сочтут необходимыми
В Госдуме объяснили, почему нужно передать охрану учебных заведений Росгвардии
Путин прибыл на саммит ОДКБ в Казахстан
Бренд одежды "Diesel" бойкотируют из-за нецензурных надписей на куртке
Китай выкупил у России 20 вертолетов «Ансан»
Задержанный в Монако Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей
Стала известна причина взрыва на Украине минометов «Молот»
При стрельбе в баре в Калифорнии погибли одиннадцать человек, стрелок ликвидирован
Суд принял иск о передаче государству имущества соучастника полковника Захарченко
Пассажиров аварийного Ан-2 эвакуировали в Архангельск
В Роскосмосе подтвердили, что работа компьютеров на МКС восстановлена
Москалькова призвала международное сообщество оказать помощь в получении медобследования Вышинскому