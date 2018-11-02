На купюре 50 фунтов стерлингов хотят разместить Стивена Хокинга

2 Нояб. 17:44 2018-11-02T17:44:34+03:00

Знаменитый ученый может попасть на банкноту £50 Фото: REUTERS

Известный ученый попал в список выдающихся людей, которых намерены изобразить на новой банкноте

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Банк Англии намерен выпустить новую банкноту номиналом в 50 фунтов стерлингов. Обновленная версия придет на замету купюры, выпущенной в 1981 году.

Изобразить на платежном средстве могут выдающегося физика-теоретика Стивена Хокинга. Англичанин является автором ряда научных трудов о черных дырах.

Другим претендентом является математик и криптограф Алан Тьюринг. Во время Второй мировой войны он смог разгадать код сложнейшей шифровальной машины «Энигма».

«Наши банкноты представляют собой возможность показать разнообразие общества в Соединенном Королевстве и отметить вклад его великих граждан», - заявил BBC глава Банка Англии Марк Карни.

Да данный момент купюра находится в разработке. Дата её выпуска не разглашается.

Отметим, что в сентябре 2017 года в британии появилась купюра номиналом в 10 фунтов стерлингов с изображением писательницы Джейн Остин. А годом ранее 5 фунтов стерлингов украсил портрет бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.