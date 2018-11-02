2 Нояб. 17:42 2018-11-02T17:43:13+03:00

В Госдуме заявили, что работающие депутаты не имеют права на пенсионные надбавки Фото: Анастасия НОВИКОВА

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Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев прокомментировал ранее появившиеся в СМИ сообщения о степени готовности депутатов отказаться от пенсионных надбавок.

Напомним, ранее ряд изданий написал о принятии нижней палатой российского парламента законопроекта об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов. При этом журналисты РБК даже провели опрос среди депутатов пенсионного возраста: они спросили их о том, хотят ли они отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, и выяснили, что сделать это готовы немногие.

Между тем, как заметил Исаев, этот опрос неактуален. Как пояснил политик, депутаты приобретают право на пенсионную надбавку и на отказ от нее, только когда становятся неработающими пенсионерами.

«Можно сказать, что в данном случае допущена ошибка, потому что депутаты Государственной думы, работающие депутатами, никакого права на надбавку не имеют по действующему законодательству», - приводит слова Андрея Исаева РИА Новости.