Путин предложил вернуть название ГРУ для военной разведки РФ
Президент России Владимир Путин поздравил военных с днем военного разведчика и 100-летием ГРУ.
Президент предложил вернуть слово "разведывательное" к названию Главного управления Генерального штаба. Такое заявление он сделал во время выступления перед ветеранами и сотрудниками службы на торжественном мероприятии в Театре российской армии.
"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - сказал российский лидер под аплодисменты в зале.
Путин заверил, что разведка - это неотъемлемая часть воинского дела и ратной науки, так было всегда и во всех странах на протяжении столетий.
Ранее kp.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравит разведчиков с юбилеем ГРУ.
Отметим, что день военного разведчика в России ежегодно отмечают 5 ноября. Праздник был официально установлен указом Президента в 2006 году. Само министерство Главного разведывательного управления было основано 5 ноября 1918 года.