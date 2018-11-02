Путин предложил вернуть название ГРУ для военной разведки РФ

2 Нояб. 17:49 2018-11-02T17:49:58+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил военных с днем военного разведчика и 100-летием ГРУ.

Президент предложил вернуть слово "разведывательное" к названию Главного управления Генерального штаба. Такое заявление он сделал во время выступления перед ветеранами и сотрудниками службы на торжественном мероприятии в Театре российской армии.

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - сказал российский лидер под аплодисменты в зале.

Путин заверил, что разведка - это неотъемлемая часть воинского дела и ратной науки, так было всегда и во всех странах на протяжении столетий.

Ранее kp.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравит разведчиков с юбилеем ГРУ.

Отметим, что день военного разведчика в России ежегодно отмечают 5 ноября. Праздник был официально установлен указом Президента в 2006 году. Само министерство Главного разведывательного управления было основано 5 ноября 1918 года.