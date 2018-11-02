Пограничная служба заподозрила четверых чехов в пересечении российско-финской границы

2 Нояб. 18:04 2018-11-02T18:04:30+03:00

Преступники оказались в охраняемой зоне около полуночи с транспортным средством

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Пограничная охрана Финляндии подозревает четверых граждан Чехии в пересечении российско-финской границы в районе населенного пункта Париккала.

"Четверо граждан Чехии подозреваются в незаконном пересечении государственной границы в районе Париккалы. Они пересекли границу из Финляндии и вернулись обратно", — сообщают в финской пограничной службе.

Благодаря техническим средствам пограничная охрана обнаружила 29 октября на территории границы транспортное средство и неуполномоченных лиц. Сообщается, что инцидент произошел около полуночи. Преступники были задержаны.

Подозреваемые признали факт перехода границы лишь после предоставления им свидетельств фото и видео фиксации.

После проведения расследований дело будет передано в прокуратуру.

Ранее kp.ru сообщал, что на российско-абхазской границе задержали гражданина Египта с разорванным паспортом. Как оказалось, уроженец Африканского континента уже несколько лет проживал в России.