2018-11-02T18:04:30+03:00
Общество

Пограничная служба заподозрила четверых чехов в пересечении российско-финской границы

Преступники оказались в охраняемой зоне около полуночи с транспортным средством
Сакина НУРИЕВА
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Фото предоставлено фондом "Росконгрессс@Фото предоставлено фондом "Росконгрессс@
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Пограничная охрана Финляндии подозревает четверых граждан Чехии в пересечении российско-финской границы в районе населенного пункта Париккала.

"Четверо граждан Чехии подозреваются в незаконном пересечении государственной границы в районе Париккалы. Они пересекли границу из Финляндии и вернулись обратно", — сообщают в финской пограничной службе.

Благодаря техническим средствам пограничная охрана обнаружила 29 октября на территории границы транспортное средство и неуполномоченных лиц. Сообщается, что инцидент произошел около полуночи. Преступники были задержаны.

Подозреваемые признали факт перехода границы лишь после предоставления им свидетельств фото и видео фиксации.

После проведения расследований дело будет передано в прокуратуру.

Ранее kp.ru сообщал, что на российско-абхазской границе задержали гражданина Египта с разорванным паспортом. Как оказалось, уроженец Африканского континента уже несколько лет проживал в России.

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