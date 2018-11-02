Brussels Airlines отказалась работать с российскими самолетами SSJ-100

2 Нояб. 18:04 2018-11-02T18:05:13+03:00

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Брюссельский авиапереводчик отказывается от сотрудничества с тремя российскими Sukhoi SuperJet - 100 (SSJ-100). Руководство Brussels Airlines планирует заменить их на канадские самолеты Bombardier.

Информацию об отказе от российских воздушных судов ТАСС подтвердили в пресс-службе компании.

"Наш контракт по лизингу четырех SuperJet 100 истекает в марте 2019 года. В этом году у нас возникали проблемы с эксплуатацией этих самолетов, в результате чего был аннулирован ряд рейсов. В результате мы приняли решение не продлевать контракт в марте 2019 года и заменить SSJ-100 на канадские CRJ 900” - заявили в Brussels Airlines.

Известно, что перевозчик взял в лизинг российские самолеты у ирландской CityJet в прошлом году. Однако при их использовании возникали различные неисправности. Также усугубило ситуацию отсутствие перевода некоторых руководств по эксплуатации с русского языка. В результате авиакомпания была вынуждена обращаться за помощью к российским специалистам.

На данный момент один канадский самолет уже вышел на рейс Брюссель — Нант вместо российского. С 1 марта заменены будут остальные судна.