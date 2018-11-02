В Твери откроется Ассамблея Русского мира

2 Нояб. 18:31 2018-11-02T18:32:05+03:00

На масштабный форум ждут 600 гостей из более чем 70 стран

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В канун Дня народного единства в Твери откроется XXII Ассамблея Русского мира. Темой в этом году станет «Всемирность русской культуры». На форум ожидают 600 гостей из более чем семи десятков стран. Это известные деятели культуры, политики, ученые, преподаватели русского языка, литературы и истории, священники и многие другие.

Мероприятия, которые пройдут во время Ассамблеи, посвящены 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

- В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внесших большой вклад в становление российской государственности. Очень важно сегодня продолжать изучение истории Тверского княжества, популяризировать богатейшее духовное и культурное наследие региона на всероссийском уровне, - отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

2 ноября жителей Твери ждет специальный подарок: концерт исполнителей русского романса - лауреатов международных конкурсов «Романсиада» в зале Тверской академической областной филармонии.