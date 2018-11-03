Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по Кубе

3 Нояб. 08:21 2018-11-03T08:21:04+03:00

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Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли раскритиковала всемирную организацию за резолюцию, призывающую Вашингтон снять экономические санкции с Кубы.

Как считает Хейли, этот документ «не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребенка». Также, по мнению дипломата, в результате принятия резолюции «никто не выиграл», а главной проигравшей стороной оказалась сама ООН, которая не пожелала «признать и осудить нарушение прав человека» на Острове свободы.

При этом постпред Соединенных Штатов пообещала, что Вашингтон «продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены». «Мы не отступим. Сегодня нет победителей, одни проигравшие», - приводит слова Хейли Fox News.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 2 ноября, Генеральная ассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию о прекращении экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Документ поддержали 189 государств, а против, как обычно, выступили только Соединенные Штаты и Израиль.