Водолаз погиб во время поисков разбившегося в Индонезии самолета
В субботу, 3 ноября, стало известно о гибели водолаза, участвовавшего в операции по поиску пассажирского самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося в Индонезии 29 октября.
По словам командира поисково-спасательного отряда ВМС республики Иссварто, мужчина скончался во время работы под водой. По предварительным данным, причиной смерти стала резкая декомпрессия - резкий и быстрый перепад давления, пишет издание The Straits Times.
А новостной портал Detik уточняет, что погиб один из самых опытных спасателей в Индонезии - 48-летний Сиачруоа Анто. Он участвовал в поисках разбившегося самолета компании AirAsia в 2014 году. А неделю назад он вернулся из провинции Центральный Сулавеси, где занимался спасением людей после произошедшего там разрушительного землетрясения.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Boeing 737-800 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение 29 октября. Как выяснилось, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.