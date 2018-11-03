2018-11-03T09:09:50+03:00
Происшествия

Водолаз погиб во время поисков разбившегося в Индонезии самолета

По предварительной версии, причиной смерти стала резкая декомпрессия
Дарья ИВАШКИНА
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В настоящее время спасатели пытаются найти речевой самописец разбившегося самолета авиакомпании Lion AirВ настоящее время спасатели пытаются найти речевой самописец разбившегося самолета авиакомпании Lion AirФото: REUTERS
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В субботу, 3 ноября, стало известно о гибели водолаза, участвовавшего в операции по поиску пассажирского самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося в Индонезии 29 октября.

По словам командира поисково-спасательного отряда ВМС республики Иссварто, мужчина скончался во время работы под водой. По предварительным данным, причиной смерти стала резкая декомпрессия - резкий и быстрый перепад давления, пишет издание The Straits Times.

А новостной портал Detik уточняет, что погиб один из самых опытных спасателей в Индонезии - 48-летний Сиачруоа Анто. Он участвовал в поисках разбившегося самолета компании AirAsia в 2014 году. А неделю назад он вернулся из провинции Центральный Сулавеси, где занимался спасением людей после произошедшего там разрушительного землетрясения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Boeing 737-800 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение 29 октября. Как выяснилось, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

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