2018-10-29T08:35:35+03:00
Происшествия

В Индонезии разбился пассажирский самолет авиакомпании Lion Air

На поиски лайнера в Яванском море направлены три корабля и вертолет со спасателями [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пропавший с радаров пассажирский самолет принадлежал авиакомпании Lion AirПропавший с радаров пассажирский самолет принадлежал авиакомпании Lion AirФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В предполагаемый район крушения пассажирского самолета авиакомпании Lion Air, который пропал с радаров над Яванским морем, власти Индонезии отправили три корабля и вертолет, а к западной части острова Ява – спасательный отряд.

Место крушения самолета.

Об этом рассказал руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги, чьи слова передает портал Detik. По его данным, на борту лайнера было 189 человек: 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа – два пилота и шесть бортпроводников.

В предполагаемый район крушения власти Индонезии отправили три корабля. Фото: REUTERS

В предполагаемый район крушения власти Индонезии отправили три корабля.Фото: REUTERS

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс JT-610 из столицы страны Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров около половины седьмого утра по местному времени (полтретьего ночи по московскому).

Траектория полета боинга.

Он вылетел из столичного аэропорта в 6.20 (2.20 мск), а через 13 минут после взлета пропала связь с экипажем. Судя по данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты гражданской авиации, воздушное судно упало в море.

Обломки лайнера. Фото: REUTERS

Обломки лайнера.Фото: REUTERS

Через пару часов поисков представители индонезийского Агентства по поиску и спасению объявили об обнаружении места крушения воздушного судна. Спасатели уже нашли обломки лайнера и личные вещи пассажиров.

Видео поисков Боинга 737, потерпевшего крушение в Индонезии. Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. https://t.co/4GhKcRYkpG

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