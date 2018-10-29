В Индонезии разбился пассажирский самолет авиакомпании Lion Air
В предполагаемый район крушения пассажирского самолета авиакомпании Lion Air, который пропал с радаров над Яванским морем, власти Индонезии отправили три корабля и вертолет, а к западной части острова Ява – спасательный отряд.
Место крушения самолета.
Об этом рассказал руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги, чьи слова передает портал Detik. По его данным, на борту лайнера было 189 человек: 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа – два пилота и шесть бортпроводников.
В предполагаемый район крушения власти Индонезии отправили три корабля.Фото: REUTERS
Ранее стало известно, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс JT-610 из столицы страны Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров около половины седьмого утра по местному времени (полтретьего ночи по московскому).
Траектория полета боинга.
Он вылетел из столичного аэропорта в 6.20 (2.20 мск), а через 13 минут после взлета пропала связь с экипажем. Судя по данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты гражданской авиации, воздушное судно упало в море.
Обломки лайнера.Фото: REUTERS
Через пару часов поисков представители индонезийского Агентства по поиску и спасению объявили об обнаружении места крушения воздушного судна. Спасатели уже нашли обломки лайнера и личные вещи пассажиров.
Видео поисков Боинга 737, потерпевшего крушение в Индонезии. Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. https://t.co/4GhKcRYkpG