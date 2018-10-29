В Индонезии разбился пассажирский самолет авиакомпании Lion Air

СЕГОДНЯ 08:35 2018-10-29T08:35:35+03:00

На поиски лайнера в Яванском море направлены три корабля и вертолет со спасателями [фото, видео]

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В предполагаемый район крушения пассажирского самолета авиакомпании Lion Air, который пропал с радаров над Яванским морем, власти Индонезии отправили три корабля и вертолет, а к западной части острова Ява – спасательный отряд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675369" frameborder="0"></iframe> Место крушения самолета.

Об этом рассказал руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги, чьи слова передает портал Detik. По его данным, на борту лайнера было 189 человек: 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа – два пилота и шесть бортпроводников.

В предполагаемый район крушения власти Индонезии отправили три корабля.Фото: REUTERS

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс JT-610 из столицы страны Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров около половины седьмого утра по местному времени (полтретьего ночи по московскому).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675370" frameborder="0"></iframe> Траектория полета боинга.

Он вылетел из столичного аэропорта в 6.20 (2.20 мск), а через 13 минут после взлета пропала связь с экипажем. Судя по данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты гражданской авиации, воздушное судно упало в море.

Обломки лайнера.Фото: REUTERS

Через пару часов поисков представители индонезийского Агентства по поиску и спасению объявили об обнаружении места крушения воздушного судна. Спасатели уже нашли обломки лайнера и личные вещи пассажиров.