2018-11-03T09:40:54+03:00
Политика

На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I

Речь идет о взятии города Батурин в 1708 году
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра IНа Украине объявили траур из-за «преступления» Петра IФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине внезапно вспомнили о событиях, произошедших во время Северной войны между Россией и Швецией, и решили, что взятие города Батурин в 1708 году - это не что иное, как «резня со стороны москалей». В связи с этим в стране даже объявили национальный траур.

Как оказалось, в минувшую пятницу телеканалы в незалежной не показывали развлекательные телепередачи и ставили в эфир изображение траурных свечей, кроме того, в полдень была объявлена минута молчания.

Причем своим мнением о взятии Батурина поделился и президент Украины Петр Порошенко. Он сравнил события 1708 года с современностью. По его мнению, в настоящее время «Россия, как и столетия назад, продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью». «Воспоминание о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останутся в нашей памяти, памяти всего народа», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

В 1708 году город Батурин, который ныне входит в состав Черниговской области Украины, был столицей гетмана Ивана Мазепы. Во время Северной войны Мазепа пытался уйти из-под влияния России и перейти на сторону Швеции. Узнав об этом, Петр I отдал приказ уничтожить город. Взятие Батурина произошло 2 (13) ноября 1708 года.

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