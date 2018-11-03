Эксперт оценил меморандум, подписанный Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск

3 Нояб. 13:04 2018-11-03T13:04:47+03:00

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Крупнейшие поисковики, интернет-площадки для просмотра фильмов и правообладатели подписали меморандум о добровольном удалении пиратского контента. Это значит, что сотрудники поисковиков обязаны будут удалять ту или иную информацию, размещенную в Сети без разрешения владельца авторских прав. Саморегулирование данной сферы должно решить проблему с пиратством, кроме того, разгрузит судебные инстанции.

Эксперты отмечают, что такая форма сотрудничества решает массу бюрократических тонкостей. Если бы речь шла о другом документе, то пришлось бы принимать дополнительные законодательные акты, которые смогли регулировать рынок.

- Сейчас правообладатели говорят, что действующий закон недостаточно эффективным. С помощью меморандума они смогут не добиваться блокировки пиратского ресурса через суд, а быстро убирать его из поисковой выдачи, - рассуждает независимый аналитик Иван Аркатов.

Но не все поисковики присоединились к меморандуму. Например, Google пока воздержался от подписания документа.

- Это объясняется тем, что Россия пока не является приоритетной сраной для данного поисковика, но рано или поздно ситуация изменится. На западе уже давно пристально следят за авторскими правами и их нарушением, - цитирует ФАН слова эксперта.

Сайт kp.ru рассказывал о подписании меморандума и тонкостях данного документа.