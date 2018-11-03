Трамп заявил, что военные не будут стрелять по мигрантам
Президент США Дональд Трамп заверил, что никогда не призывал стрелять в мигрантов. Как уточнил американский лидер, беженцев, которые будут бросать камни в военных, пытаясь нелегально проникнуть на территорию Соединенных Штатов, арестуют, причем «на длительный срок».
При этом хозяин Белого дома напомнил, как нелегалы закидывали камнями мексиканских пограничников. «То, что они (мигранты) сделали с мексиканскими военными, - это позор», - подчеркнул Трамп.
Однако, как заметил глава Соединенных Штатов, это не значит, что по беженцам надо стрелять. «Я не говорил, что в них надо стрелять, я этого не говорил. Но если они сделают это с нами, они будут арестованы на длительный срок», - приводит слова президента США телекомпания CNN.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что кидающих камни мигрантов будут расценивать как вооруженных.
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