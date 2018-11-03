2018-11-04T01:38:19+03:00
Звезды

Алсу перепела Летова

На юмористическом шоу Урганта певица исполнила несколько композиций в стиле рок [видео]
Галина СЕРОВА
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Алсу поет Летова...Алсу поет Летова...Фото: кадр с видео
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Российская певица, телеведущая, Заслуженная артистка России Алсу пришла в гости к Ивану Урганту на Первый канал. Там Иван попросил певицу исполнить несколько композиций для рубрики «Мой ласковый и нежный рок».

Певице достались песни «Черный пес Петербург» группы «ДДТ», «Все идет по плану» «Гражданской обороны» и «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачева.

После того, как выступление певицы увидели поклонники «Гражданской обороны», и другие неравнодешные граждане, в сети прокатила волна едких комментариев.

Напомним, в конце октября прошла церемония награждения государственными и ведомственными наградами Минкультуры РФ. Из рук министра культуры РФ, Владимира Мединского, певица Алсу Абрамова получила нагрудный знак «Заслуженный артист России».

Лидер "Гражданской обороны" Егор Летов умер 19 февраля 2008 года от острой дыхательной недостаточности в своей омской квартире на 44-м году жизни.

Все свое отношение к популярной музыке и популярному «искусству» Летов выразил в песне «Попс».

Певица Алсу исполняет песни ДДТ, Егора Летова и Гарика Сукачёва.Певица Алсу исполняет песни ДДТ, Егора Летова и Гарика Сукачёва

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