3 Нояб. 23:22 2018-11-03T23:23:52+03:00

В Британии 30-летний мигрант из Ирана выдал себя за школьника Фото: REUTERS

По информации газеты Ipswich Star, мужчина вдвое занизил свой возраст ради образования – полученная им на родине квалификация не признается в королевстве

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МВД Великобритании расследует инцидент в средней школе города Ипсвич, где, как утверждается, обучался 30-летний мигрант из Ирана, вдвое занизивший свой возраст при получении убежища в королевстве.

Как сообщает газета Ipswich Star, ученики школы Stoke High School - Ormiston Academy утверждают, что их одноклассник, выдающий себя за 15-летнего подростка, на самом деле является 30-летним мужчиной.

Предоставляя свои данные миграционным властям Великобритании, молодой человек из Ирана намеренно скрыл реальный возраст, чтобы начать обучение в местной школе. Дело в том, что квалификация, полученная им на родине, в королевстве не признается.

Имя и гражданство 30-летнего школьника не разглашается. На инцидент обратил внимание лейбористский парламентарий Сэнди Мартин, представляющий избирательный округ Ипсвича в Палате общин. Таким образом депутат подчеркнул, что МВД королевства недостаточно осмотрительно рассматривает миграционные вопросы.