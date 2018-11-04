2018-11-04T00:37:39+03:00
Спорт

"Барселона" вырвала победу у "Райо Вальекано" 3:2

По ходу поединка каталонцы уступали скромной команде
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Барселона" сыграла с "Райо Вальекано"."Барселона" сыграла с "Райо Вальекано".Фото: REUTERS
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В чемпионате Испании по футболу в субботу, 3 ноября, был сыгран поединок 11 тура в Ла Лиге - "Барселона" гостила у "Райо Вальекано". Неделю назад каталонцы разгромили в класико мадридский "Реал" со счетом 5:1. И теперь же приехали вновь в столицу Испании провести поединок против 19-й команды испанского первенства.

Встреча выдалась очень непростой для команды Эрнесто Вальверде. По ходу поединка они уступали долгое время со счетом 1:2 скромному клубу.

На 11-й минуте матча Суарес открыл счет после паса Альбы. Но на 35-й Посо сделал счет равным. Казалось, что после перерыва "Барселона" выйдет вперед. Однако же на 57-й минуте Альваро Гарсия вывел вперед "Райо Вальекано".

Сенсационного поражения не вышло. На 87-й минуте вышедший на замену Осман Дембеле, а спустя пару минут Луис Суарес забили два гола и помогли "Барселоне" одержать волевую победу над аутсайдером со счетом 3:2.

"Барселона" благодаря этой победе набрала 24 очка после 11 игр. И лидирует в испанском чемпионате. А у "Райо Вальекано" - 6 очков и 19-е место в Ла Лиге.

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