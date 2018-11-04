В США скоропостижно скончался известный джазовый трубач Рой Харгроув

4 Нояб. 04:31 2018-11-04T04:53:03+03:00

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Печальная весть пришла из США – в Нью-Йорке скоропостижно скончался известный американский джазовый трубач Рой Харгроув, которому совсем недавно, 16 октября, исполнилось 49 лет.

О смерти музыканта сообщил журнал Variety. По его данным, обладатель двух премий Grammy, один самых популярных джазменов современности, умер в пятницу, 2 октября, от сердечного приступа. А в субботу Рой Харгроув планировал выступить в штате Нью-Джерси.

Многие знаменитые музыканты мира считали его величайшим трубачом своего поколения.

СПРАВКА «КП»

Рой Энтони Харгроув (Roy Anthony Hargrove) родился 16 октября 1969 года в городе Уэйко (штат Техас). Родители Роя обнаружили в нем музыкальный талант еще в раннем детстве, поощряли занятия сына музыкой. После окончания Высшей школы исполнительского искусства в Далласе, Харгроув закончил престижный Колледж музыки Беркли в Бостоне.

Свой первый сольный альбом под названием Diamond in the Rough он выпустил в 1990 году. Рой Харгроув шесть раз был номинирован на премию Grammy, дважды становился ее лауреатом – в 1998 и в 2002 годах.