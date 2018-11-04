4 Нояб. 07:38 2018-11-04T07:38:56+03:00

В США назвал российскую ПВО самой продвинутой и мощной в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американский журнал The National Interest оценил российскую комплексную систему противовоздушной обороны (ПВО) и признал ее «самой продвинутой и мощной в мире». Как подчеркивается в новом материале издания, недавние маневры «Восток-2018» продемонстрировали, что воздушное пространство РФ является «настоящим минным полем» для противника.

«На стороне российских систем ПВО диапазон, точность и мобильность», - говорится в статье.

Также там отмечается, что в распоряжении нашей страны находятся многоуровневая система ПВО с различными комплексами дальнего, среднего и малого радиуса действия, которые «были сильно модернизированы после распада СССР».

«Наилучшим способом борьбы с российскими системами ПВО является их избегание, однако в случае атаки на воздушное пространство РФ это будет невозможно», - пишет The National Interest.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американский журнал пришел к выводу, что ВВС США не соответствуют требованиям вероятных конфликтов будущего. Как отмечалось, американская авиация перегружена задачами, а также испытывает технические проблемы и дефицит подготовленных сотрудников.