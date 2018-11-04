2018-11-04T08:38:10+03:00
Политика

Украина приступила к реализации «плана Б» из-за «Северного потока - 2»

«Нафтогаз» подал иск в международный арбитраж на $12 млрд
Дарья ИВАШКИНА
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«Нафтогаз» подал иск в международный арбитраж на $12 млрд«Нафтогаз» подал иск в международный арбитраж на $12 млрдФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Нафтогаз Украины» обратился к своему «плану Б» в связи с невозможностью остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». Главный исполнительный директор этого предприятия Юрий Витренко заявил, что его компания пошла на такой шаг, так как существует вероятность того, что транзит голубого топлива через территорию незалежной все-таки будет остановлен.

Как считает топ-менеджер, российский проект, против которого выступает Киев, активно поддерживают как власти, так и бизнес ФРГ, а значит, он, скорее всего, будет реализован. Поэтому, по словам Витренко, «Нафтогаз» подал иск в международный арбитраж на 12 миллиардов долларов. «Мы уже инициировали новый арбитраж, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять - это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита после 2019 года», - сказал предприниматель в эфире украинских СМИ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, главный исполнительный директор «Нафтогаза» уже давно говорит о плане «Б» на случай запуска «Северного потока - 2». Еще в начале октября появилась информация о том, что Украина хочет получить компенсацию ущерба за газопровод, который еще не построен.

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