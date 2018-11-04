2018-11-04T10:50:06+03:00
Политика

В Госдуме назвали пропагандистской кампанией слова генерала НАТО о России

Депутат Юрий Швыткин отметил, что Запад пытается создать образ врага в лице РФ
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуме назвали пропагандистской кампанией слова генерала НАТО о РоссииВ Госдуме назвали пропагандистской кампанией слова генерала НАТО о РоссииФото: Анастасия НОВИКОВА
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В Госдуме прокомментировали заявление начальника Международного военного штаба (МВШ) НАТО Яна Брукса о логистических трудностях для альянса в случае столкновения с Россией. Так, зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал слова генерал-лейтенанта пропагандистской кампанией и посоветовал властям государств-членов Североатлантического альянса «обратить внимание на положение дел внутри своих стран, а не создавать на ровном месте образ врага в лице России».

«Вызывает сожаление очередной виток пропагандистской кампании в отношении нашей страны. Россию пытаются выставить в лице противоборствующей стороны, хотя наше государство никогда не проводило такую политику. Мы всегда говорили, что готовы работать на конструктивной основе», - сказал политик в беседе с RT.

Между тем Швыткин подтвердил, что наши вооруженные силы «гораздо превосходят силы блока НАТО» в том, что касается военной мобильности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее начальника МВШ НАТО заявил, что европейские войска слишком медлительны и недостаточно обеспечены, чтобы противостоять России в случае военного конфликта.

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