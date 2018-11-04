4 Нояб. 15:27 2018-11-04T15:27:33+03:00

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В воскресенье, 4 ноября, появилась информация о том, что умер экс-секретарь британского кабмина Джереми Хейвуд. Причиной его смерти стал рак. Бывшему главе госслужбы Великобритании было всего 56 лет.

Печальную новость сообщила канцелярия нынешнего премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй. Сама же Мэй назвала «огромной потерей для британской государственной службы» кончину Хейвуда, который, по ее словам, «работал неустанно, чтобы служить стране». Также председатель британского правительства выразила соболезнования родным и близким усопшего. «Это чрезвычайно печальная новость, и все мои мысли сейчас с семьей и друзьями Джереми. <…> Я приношу свои самые глубокие соболезнования (жене Хейвуда) Сюзанне, его детям и всей его семье» - приводит слова Терезы Мэй официальный сайт правительства королевства.

СПРАВКА «КП»

Джереми Хейвуд был назначен секретарем кабинета министров Великобритании в январе 2012 года, а главой государственной службы он стал в сентябре 2014 года. А 24 октября этого года Хейвуд был вынужден уйти в отставку в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья.