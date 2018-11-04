Референдум в Новой Каледонии завершился победой противников независимости от Франции

4 Нояб. 17:01 2018-11-04T17:01:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Референдум о независимости Новой Каледонии завершился ожидаемой победой противников отделения от Франции: 56,4% жителей архипелага проголосовали за сохранения статуса заморской территории в составе республики.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные местного ЦИК.

Активность населения на референдуме была довольно высокой – явка составила около 80%. При этом на завершающих этапах голосования в ряде населенных пунктов Новой Каледонии произошли беспорядки. Активисты сожгли несколько машин и забросали избирательные участки камнями.

Итоги плебисцита прокомментировал в телеобращении к стране президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я рад и горжусь тем, что большинство жителей Каледонии сделали выбор в пользу Франции. Как президент страны хочу подчеркнуть, что для нас это проявление веры во Французскую Республику, ее будущее и ее ценности», - подчеркнул глава французского государства.

По словам Макрона, состоявшийся референдум был необходим для «преодоления разногласий», при этом политический процесс осуществлялся в условиях высокой гласности, полного соблюдения законности и взаимного уважения политических соперников.

Новая Каледония была колонизирована Францией в 1853 году. Сейчас архипелаг на юго-западе Тихого океана имеет особый статус заморской территории в составе страны и обладает широкой автономией. В то же время регион долгое время страдал от межэтнической напряженности, социальных и экономических проблем, на фоне которых заметно усилились сепаратистские настроения.

Последние достигли пика в 1980-е годы, тогда противостояние сторонников и противников независимости Новой Каледонии фактически перешло в стадию вооруженного конфликта. Установить мир удалось лишь в 1988 году с подписанием Матиньонских соглашений между правительством Франции, местными лоялистами и сепаратистами.

В соответствии с документом, в 1998 году в Новой Каледонии должен был пройти референдум о самоопределении, который, тем не менее, откладывался до недавних пор. Одновременно французские власти постепенно передали местной администрации контроль за многими сферами жизни архипелага, оставив в своем ведении только вопросы обороны, правосудия, внутренней безопасности и валютной эмиссии.

Особого беспокойства на счет референдума в Париже не испытывали: согласно всем предварительным опросам, победу одерживали противники независимости. По мнению наблюдателей, в Новой Каледонии опасаются потери финансовой поддержки со стороны Франции, которая достигает 1,3 млрд евро ежегодно и составляет до 13% ВВП региона. Также для коренного местного населения очевидно, что само по себе провозглашение независимости не решит проблем архипелага.