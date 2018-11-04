Власти Гренады отозвали признание самопровозглашенной Республики Косово

4 Нояб. 18:35 2018-11-04T18:35:11+03:00

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Гренада отозвала признание независимой Республики Косово, фактически контролирующей большую часть сербского автономного края Косово и Метохия. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Гренада стала девятой страной, которая отменила все предыдущие решения по вопросу статуса Косова, то есть признания Косова как независимого государства», - отметил Дачич.

Соответствующую ноту главе сербского внешнеполитического ведомства вручили во время встречи с его коллегой из Гренады Петером Дейвидом в Белграде. Таким образом, карибское государство последовало примеру Доминиканской республики, Сан-Томе и Принсипи, Гвинеи-Бисау, Бурунди, Папуа - Новая Гвинеи и Лесото и других стран, ранее отозвавших признание независимости Косово.

Дачич назвал это «большим дипломатическим успехом» Сербии и отметил, что теперь предстоящее голосование о членстве Косово в Интерполе оказывается под большим вопросом.

Напомним, структуры косовских албанцев в Приштине провозгласили независимость региона от Белграда в 2008 году. В 2010 году суверенитет Косово признал Международный суд ООН, однако против такого решения выступили свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция, Испания и, собственно, Сербия.

По версии Приштины, независимость Косово признают 117 государств, в Белграде в свою очередь утверждают, что благодаря успехам сербской дипломатии таких стран уже 104. В последнее время внешнеполитическая деятельность как Сербии, так и самопровозглашенной республики во многом направлена на то, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны.