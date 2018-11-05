Умер сооснователь французской компании LVMH Ален Шевалье

5 Нояб. 00:27 2018-11-05T00:27:52+03:00

Ален Шевалье скончался в возрасте 87 лет

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Во Франции умер один из основателей транснациональной группы Louis Vuitton и Moet Hennessy (LVMH) Ален Шевалье. Об этом сообщили в канцелярии президента страны Эммануэля Макрона.

Елисейский дворец распространил заявление с соболезнованиями президента по поводу кончины Шевалье его семье и близким.

"Он использовал свой интеллект, чтобы помогать политике и промышленности. Он был твердо намерен добиться того, чтобы Франция заняла первое место по продаже товаров класса "люкс", - говорится в заявлении.

По данным газеты Le Figaro, 87-летний Шевалье ушел из жизни еще 1 ноября в своем доме. Панихида и прощание с ним состоится 7 ноября.

Шевалье основал группу LVMH в 1987 вместе с Анри Ракамье. Сегодня компании принадлежат многие бренды продуктов, которые относят к роскоши - парфюмерии, косметики, алкоголя, высокой моды. В настоящее время руководит LVMH французский бизнесмен Бернар Арно.