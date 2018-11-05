Александр Хуг не считает Россию страной агрессором
Россия не является страной-агрессором. Такое мнение высказал бывший первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, ушедший со своего поста с ноября.
Он подчеркнул, что Россия, как и Украина, а также Донецкая и Луганская провозглашенные народные республики "признали, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства", передает его слова телеканал "1+1".
Хуг указал, что конфликт в Донбассе можно будет урегулировать "только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение”, вместо попыток обвинить других.
Напомним, как писал сайт "КП", в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев бездоказательно утверждает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.
Москва же неоднократно отмечала, что не причастна к событиям на востоке Украины и не является стороной этого конфликта.
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