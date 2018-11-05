Александр Хуг не считает Россию страной агрессором

5 Нояб. 00:49 2018-11-05T04:36:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия не является страной-агрессором. Такое мнение высказал бывший первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, ушедший со своего поста с ноября.

Он подчеркнул, что Россия, как и Украина, а также Донецкая и Луганская провозглашенные народные республики "признали, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства", передает его слова телеканал "1+1".

Хуг указал, что конфликт в Донбассе можно будет урегулировать "только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение”, вместо попыток обвинить других.

Напомним, как писал сайт "КП", в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев бездоказательно утверждает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.

Москва же неоднократно отмечала, что не причастна к событиям на востоке Украины и не является стороной этого конфликта.