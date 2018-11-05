2018-11-05T04:36:22+03:00
Политика

Александр Хуг не считает Россию страной агрессором

Экс-зам главы СММ ОБСЕ на Украине рассказал при каком условии возможно урегулирование в Донбассе
Юлия ДИВЕЕВА
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Александр ХугАлександр ХугФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия не является страной-агрессором. Такое мнение высказал бывший первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, ушедший со своего поста с ноября.

Он подчеркнул, что Россия, как и Украина, а также Донецкая и Луганская провозглашенные народные республики "признали, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства", передает его слова телеканал "1+1".

Хуг указал, что конфликт в Донбассе можно будет урегулировать "только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение”, вместо попыток обвинить других.

Напомним, как писал сайт "КП", в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев бездоказательно утверждает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.

Москва же неоднократно отмечала, что не причастна к событиям на востоке Украины и не является стороной этого конфликта.

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