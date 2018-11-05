В Тель-Авиве два человека погибли при взрыве автомобиля

5 Нояб. 02:29 2018-11-05T02:30:03+03:00

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В квартале Хатиква на юго-востоке Тель-Авива в воскресенье вечером произошел взрыв, в результате которого два человека погибли. Еще один человек доставлен с легкими ранениями в больницу.

Как пишет израильская газета The Jerusalem Post, после взрыва загорелись два автомобиля. Двое погибших мужчин в возрасте около тридцати лет были извлечены из салона одной из машин. Медики констатировали их смерть на месте происшествия.

Пожарные, прибывшие на вызов, пытаются погасить пламя. На месте также работает полиция и следователи. Пока обстоятельства ЧП неизвестны, но в правоохранительных органах считают, что взрыв мог быть спланирован.

Полиция установила, что взрыв носит криминальный характер. Жертвы были известны полиции и могли погибнуть из-за войны банд.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 16 ноября в результате взрыва автомобиля в Тель-Авиве погиб один человек, а один получил серьезные ранения. Инцидент произошел у моста на одном из городских шоссе. Полиция тогда тоже заявила, что речь идет о столкновениях криминальных группирововк.