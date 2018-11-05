2018-11-05T05:18:05+03:00
Политика

Власти Джорджии подозревают демократов США в хакерской атаке

В штате заподозрили региональное отделение Демократической партии во взломе системы регистрации избирателей
Юлия ДИВЕЕВА
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Кандидат в губернаторы штата Джорджия от Демократической партии США Стейси АбрамсКандидат в губернаторы штата Джорджия от Демократической партии США Стейси АбрамсФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Джорджии начато расследование в отношении отделения Демократической партии США. Об этом сообщил секретарь штата Брайан Кемп.

По его словам, демократов подозревают в кибератаке на электронную систему регистрации избирателей.

"Хотя мы не можем давать комментариев по поводу деталей проходящего разбирательства, я могу подтвердить, что в отношении Демократической партии Джорджии проводится расследование в связи с возможными киберпреступлениями", - приводит телеканал CNN заявление официального представителя секретаря Кэндис Брос.

Кемп заведует канцелярией губернатора Джорджии и занимается вопросами проведения выборов. Кроме того, телеканал отметил, что секретарь штата открыл дело всего за два дня до дня выборов, на которых избиратели проголосуют за кандидатуру губернатора Джорджии. И выбирать они будут между республиканцем Кемпом и его соперницей от демократов Стейси Абрамс.

В канцелярии пояснили, что расследование начато после поступившей к властям штата информации о неудавшихся попытках взломать онлайн-систему регистрации избирателей, отмечает телеканал.

В канцелярии также заявили, что расследование начато после того, как власти Джорджии получили некую информацию о неудачной попытке взлома системы. Об инциденте уведомили федеральное министерство внутренней безопасности и ФБР.

Промежуточные выборы в Конгремм и органы местного самоуправления пройдут в США 6 ноября.

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