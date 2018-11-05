2018-11-05T16:07:19+03:00
Спорт

Футболисты "Оренбурга" победили казанский "Рубин" 1:0 в чемпионате России

Победный гол забил Алексей Сутормин
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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После 13 встреч уральский клуб теперь поравнялся с "Рубином" в турнирной таблице по очкамПосле 13 встреч уральский клуб теперь поравнялся с "Рубином" в турнирной таблице по очкамФото: Twitter.com
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В понедельник, 5 ноября, в чемпионате России по футболу прошел один из последних матчей 13 тура в Премьер-Лиге. "Оренбург" принимал дома казанский "Рубин" и добился важной для себя победы со счетом 1:0. Эта игра была важная для оренбуржцев, ибо в случае успеха в битве с географическими соседями они бы обходили их в турнирной таблице. Так и произошло.

Единственный гол в этом поединке на 57-й минуте с пенальти забил защитник хозяев Алексей Сутормин. До конца матча расклад сил не поменялся - хозяева одержали минимальную победу. "Оренбург" выиграл встречу у казанского клуба.

После 13 встреч уральский клуб теперь поравнялся с "Рубином" в турнирной таблице по очкам, но обошел по дополнительным показателям. "Оренбург" теперь на 7 месте с 19 баллами, а казанцы - восьмые.

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