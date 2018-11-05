2018-11-05T16:23:55+03:00
Общество

В Армении убийцу российского солдата приговорили к 22 годам тюрьмы

Речь идет об Армане Джанджугазяне, обвиняемом в убийстве Дмитрия Ялпаева в городе Гюмри
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
20-летний контрактник из Республики Марий Эл Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля прошлого года20-летний контрактник из Республики Марий Эл Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля прошлого годаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В понедельник, 5 ноября, суд общей юрисдикции Ширакской области Армении вынес приговор Арману Джанджугазяну, обвиняемому в убийстве российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева в городе Гюмри. Как стало известно, Джанджугазяна приговорили к 22 годам лишения свободы.

Стоит отметить, что гражданину Армении было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса республики - «убийство на почве религиозной, расовой ненависти» и «незаконное хранение оружия».

Причем в ходе судебных слушаний обвиняемый полностью признал свою вину. Кроме того, он заявил, что является сторонником запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20-летний контрактник из Республики Марий Эл Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля прошлого года. По данным следствия, в тот день Арман Джанджугазян напал на гражданина РФ с ножом и нанес ему несколько серьезных ранений в области шеи. В результате молодой человек скончался на месте.

Преступника задержали практически сразу. А чуть позже выяснилось, что во время службы в армии обвиняемый «отмечался неадекватным поведением», в связи с чем его даже отправляли в психиатрическое отделение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко призвал Запад отреагировать на выборы в Донбассе
Названы претенденты на фильм года в Европе
Президент Австрии призвал не драматизировать «аферу» со шпионажем
Макрон и Меркель открыли мемориальную доску на месте заключения перемирия 1918 года
Российский экипаж задержанного в Стамбуле судна решил объявить голодовку
На Украине предложили отказаться от празднования 8 марта из-за России
Кокорину разрешили звонить из СИЗО
МИД Австрии ожидает от России сотрудничества по делу обвиняемого в шпионаже офицера
Умерла актриса Юлия Волчкова из сериала «День рождения Буржуя»
Захарова рассказала о новой песне, которую написала для певицы Зары
Эрдоган рассказал, где находятся убийцы саудовского журналиста Хашкаджи
Пьер Нарцисс опроверг информацию об избиении мужчины в московском клубе
Климкин пригрозил России санкциями из-за выборов в Донбассе
Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник дал признательные показания
Рыболовлев прибыл из Монако в Россию
В Аденском заливе начались военно-морские учения России и Японии