В Армении убийцу российского солдата приговорили к 22 годам тюрьмы

5 Нояб. 16:20 2018-11-05T16:23:55+03:00

20-летний контрактник из Республики Марий Эл Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля прошлого года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Речь идет об Армане Джанджугазяне, обвиняемом в убийстве Дмитрия Ялпаева в городе Гюмри

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В понедельник, 5 ноября, суд общей юрисдикции Ширакской области Армении вынес приговор Арману Джанджугазяну, обвиняемому в убийстве российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева в городе Гюмри. Как стало известно, Джанджугазяна приговорили к 22 годам лишения свободы.

Стоит отметить, что гражданину Армении было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса республики - «убийство на почве религиозной, расовой ненависти» и «незаконное хранение оружия».

Причем в ходе судебных слушаний обвиняемый полностью признал свою вину. Кроме того, он заявил, что является сторонником запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20-летний контрактник из Республики Марий Эл Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля прошлого года. По данным следствия, в тот день Арман Джанджугазян напал на гражданина РФ с ножом и нанес ему несколько серьезных ранений в области шеи. В результате молодой человек скончался на месте.

Преступника задержали практически сразу. А чуть позже выяснилось, что во время службы в армии обвиняемый «отмечался неадекватным поведением», в связи с чем его даже отправляли в психиатрическое отделение.