2018-11-05T21:39:05+03:00
Политика

США пожаловались на небезопасный перехват своего разведчика EP-3 российским Су-27 в небе над Черным морем

Отмечается, что российский истребитель совершил высокоскоростной маневр в непосредственной близости от американского самолета
Денис СУХОВ
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США пожаловались на небезопасный перехват своего разведчика EP-3 российским Су-27 в небе над Черным моремСША пожаловались на небезопасный перехват своего разведчика EP-3 российским Су-27 в небе над Черным морем
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США пожаловались на небезопасный перехват своего самолета-разведчика ЕР-3 Ariels российским истребителем Су-27 в небе над Черным морем. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой командования американских ВМС в Европе и Африке.

«5 ноября 2018 года американский самолет ЕР-3Е Aries, который совершал полет в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27. Такое взаимодействие было признано небезопасным, поскольку Су-27 совершил высокоскоростной пролет непосредственно перед самолетом, поставив под угрозу пилотов и экипаж», - говорится в сообщении.

Соответствующее видео инцидента было опубликовано на странице ВМС США в Твиттер.

По версии американской стороны, российский Су-27 пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от ЕР-3, после чего снова сблизился с американским самолетом и осуществил вираж с применением форсажа.

«Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и о вибрации после второго. Продолжительность перехвата составляла приблизительно 25 минут», - утверждают в ВМС США.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что 5 ноября над Черным морем была обнаружена неопознанная воздушная цель, на перехват которой был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО.

U.S. Navy on Twitter. #BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. https://t.co/7xWaf3vmgc https://t.co/eFhQGutZhr

«Су-27 перехватил у границ воздушного пространства РФ над Черным морем самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е «Aries» ВМС США и сопровождал его с соблюдением всех необходимых мер безопасности», - добавили в российском оборонном ведомстве.

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