Король Бельгии по решению суда сдаст тест на отцовство

6 Нояб. 04:19 2018-11-06T13:55:01+03:00

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Король Бельгии Альберт II должен в течение трёх месяцев пройти тест на установление отцовства по требованию Дельфины Боэль, которая заявила, что является внебрачной дочерью монарха. Такое постановление вынес Апелляционный суд Брюсселя 5 ноября.

"Суд признал, что юридический отец госпожи Боэль Жак Боэль не является ее биологическим отцом", — пояснили в пресс-службе суда.

Однако у короля все еще остается право отказаться от прохождения этой процедуры. Если тест Альберта II покажет, что Боэль является носительницей его ДНК, женщина сможет претендовать на титул принцессы и все привилегии, положенные членам королевской семьи, передает РИА Новости.

Разбирательство по этому делу тянется с 2013 года. Но тогда Альберт Второй был действующим главой государства и пользовался полным иммунитетом. На пороге 80-летия король отрекся от престола в пользу своего сына принца Филиппа.

В 2016 году Конституционный суд Бельгии постановил, что госпожа Боэль имеет право добиваться установления отцовства.

Дельфина Боэль лишь в возрасте 18 лет узнала, что она внебрачная дочь монарха. Баронесса Сибилл де Селис Лонгшам 16 лет была любовницей Альберта, который, став королем, не признал девочку своей дочерью.